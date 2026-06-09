Manolo Jiménez aseguró que durante la jornada electoral del 7 de junio de 2026 no se registró la detención de ningún diputado federal o local de Morena, calificando las acusaciones como una “mentira total”.

“Hablaban que se habían detenido y se habían privado de la libertad a diputados federales sí sí eso es una mentira total no se detuvo un solo diputado federal” Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el gobernador de Coahuila destacó que las elecciones se desarrollaron en un ambiente de paz, con conflictos menores.

En ese sentido, Manolo Jiménez reprochó que legisladores de otros estados acosaran a ciudadanos en algunos puntos, aunque aclaró que ninguna intervención derivó en retenciones o privaciones de la libertad durante las elecciones Coahuila 2026.

“Obviamente las instituciones tuvimos que poner orden en algunas situaciones porque hubo diputados federales de fuera que llegaron a molestar a nuestra gente de las colonias y los barrios en diferentes partes de Coahuila y ahí en vez de concentrarse en chambear en lo de ellos se pusieron a acosar se pusieron a grabar se pusieron a discutir” Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila

“No se detuvo a un solo diputado”: Manolo Jiménez

Manolo Jiménez aseguró en entrevista para Ciro Gómez Leyva que durante la elección en Coahuila 2026 no se detuvo a un solo diputado federal o local.

El gobernador de Coahuila calificó las acusaciones de Morena como una “mentira total” y aseguró que no se puso a ningún legislador a disposición de un juez o Ministerio Público.

Asimismo, negó que se hubieran realizado “levantones” o retenciones por horas o días como acusó Morena al término de la jornada electoral.

Sin embargo, señaló que las autoridades del estado tuvieron que intervenir en algunas ocasiones para “poner orden” ante el acoso a ciudadanos de algunos diputados federales de otros estados.

Manolo Jiménez acusa a diputados de acosar a ciudadanos de Coahuila durante la elección

Por otra parte, Manolo Jiménez aseguró que algunas instituciones tuvieron que “poner orden” en algunos puntos cuando diputados federales de otros estados llegaron a Coahuila para acosar a los ciudadanos.

Sin embargo, aclaró que ninguno de estos incidentes terminaron con alguna detención o “privación de la libertad” como aseguraron desde Morena.