El diputado federal de la bancada del Partido el Trabajo (PT), Ricardo Mejía Berdeja, informó que presentó una solicitud de juicio político en contra del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez.

"Estoy presentando una demanda de juicio político en contra del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas" Ricardo Mejía Berdeja

Al respecto, el legislador federal resaltó que se trata de una demanda en contra del mandatario por su presunta intervención ilegal en las elecciones de Coahuila del pasado 7 de junio.

De la misma forma, el diputado del PT resaltó que en su demanda, también incluyó al fiscal General del Estado, Federico Fernández, por su presunta participación en los mismos hechos.

PT pide juicio político contra Manolo Jiménez por presunta intervención en elecciones de Coahuila

Al acusar una presunta intervención del gobierno de Coahuila durante las elecciones de diputados locales del pasado 7 de junio, el PT presentó una demanda de juicio político contra Manolo Jiménez.

Ante medios de comunicación, el diputado federal petista, Ricardo Mejía Berdeja, dijo que la demanda es por supuestas “violaciones graves" a la constitución local y federal por parte del gobernador.

En ese sentido, dijo que durante las elecciones de Coahuila, el gobierno de Manolo Jiménez incurrió en “violaciones graves” a los derechos humanos por conductas como las siguientes:

Actos de represión

Secuestros

Agresiones

Torturas

Con respecto a lo anterior, el legislador federal indicó que todos ellos fueron actos que se ejercieron en contra de candidatos, dirigentes y operadores tanto de Morena, como del mismo PT.

Asimismo, Mejía Berdeja resaltó que las acciones violatorias de las garantías individuales, fueron por orden directa de Monolo Jiménez, quien afirmó, instruyó a la policía del estado.

🚨El diputado del PT, Ricardo Mejía Berdeja, presenta solicitud de juicio político en contra del gobernador priista de Coahuila, Manolo Jiménez, y del fiscal Federico Fernández.



Acusa injerencia en la elección local y uso de la fuerza pública para reprimir a ciudadanos de… pic.twitter.com/6eGjJytqhe — Azucena Uresti (@azucenau) June 12, 2026

PT también buscará juicio político contra fiscal de Coahuila

Durante la breve rueda de prensa que ofreció el 12 de junio, el diputado del PT, Ricardo Mejía Berdeja, resaltó que en su demanda de juicio político también se señala al fiscal de Coahuila.

En torno a ello, el legislador federal refirió que el fiscal del estado, Federico Fernández Montañez, también habría participado en las órdenes de intervención durante las elecciones del 7 de junio.

De la misma forma, dijo que el fiscal y otros funcionarios estatales, violaron de forma indiscriminada el artículo 134 al repartir programas sociales para obligar a votar por candidatos oficialistas.