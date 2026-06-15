A una semana de las elecciones en Coahuila, ante autoridades electorales, Morena solicita la anulación de las 16 diputaciones locales ganadas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Promoviendo un juicio electoral, Morena Coahuila argumenta haber tomado acciones jurídicas con el objetivo de que autoridades competentes revisen de manera exhaustiva las irregularidades denunciadas:

Compra y coacción del voto mediante códigos QR

Participación de servidores públicos

Propaganda calumniosa

Uso electoral de programas sociales

Violencia e intimidación

Violencia política de género

Rebase de topes de campaña e irregularidades en 962 casillas, equivalentes al 22.6 % del total instalado.

La denuncia se realizó ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la FGR por presuntos actos de compra y coacción del voto.

Así como ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral para que se investigue un posible rebase de topes de gastos de campaña por parte de candidatos del PRI.

Y ante la Unidad de Inteligencia Financiera con el propósito de rastrear el origen de los recursos utilizados para la compra y coacción del voto mediante el uso de códigos QR, informan mediante un comunicado.

Morena denuncia compra de votos con QR en Coahuila (Eduardo Díaz/ sdpnoticias)

Mediante un comunicado, el partido de la Cuarta Transformación pide a autoridades competentes apegarse a la ley para garantizar una revisión exhaustiva que impida que practicas ilegales vulneren la autenticidad del sufragio y se atente contra la democracia.

El partido reafirma su compromiso con la defensa del voto libre y auténtico de la ciudadanía coahuilense.

Morena impugna elecciones en Coahuila (@azucenau / X)

PRI responde a Morena

A poco de darse a conocer la derrota de Morena en Coahuila, el partido advirtió con impugnar el resultado por lo que el PRI, respondió de inmediato.

El líder priista, Alejandro Moreno Cárdenas, de 51 años de edad, aseguró que defenderá cada voto y cada acta, así como acusó a Morena de fabricar narrativas para justificar su derrota.

De acuerdo con datos oficiales y tras el computo del 100% de actas, la alianza conformada por el PRI y la Unidad Democrática de Coahuila (UDC) ganó 16 distritos en disputa, alcanzando el 55% de la votación total emitida.