Antonio Attollini Murra, candidato al congreso local, reconoció la derrota en la elección de Coahuila 2026, donde el PRI obtuvo todas las diputaciones.

De acuerdo con el morenista, le toca “aceptar que no ganamos” durante la jornada electoral; sin embargo, aseguró que “no se puede vencer a quien no sabe rendirse”.

Attolini: “No hay nada más obradorista que levantarse de una derrota”

Antonio Attolini reconoció su derrota en la elección de Coahuila 2026 frente a los candidatos del PRI.

“La democracia fundamentalmente requiere que las partes acepten el resultado. Hoy nos toca aceptar que no ganamos”

De acuerdo con el morenista, a pesar de aceptar la derrota, no se trata de una condena porque “no se puede vencer a quien no sabe rendirse”.

Asimismo, aseguró que “no hay nada más obradorista que levantarse de una derrota y aquí no se rinde nadie”.

Además, Antonio Attolini agradeció el apoyo de los votantes que creyeron en el proyecto Morena para llegar al Congreso a pesar de los resultados.

“Quiero agradecerle a todas las personas que creyeron que este era el proyecto que debía llegar al Congreso. Quiero agradecerle al equipo de trabajo que me acompaña y sobre todo a mi esposa que sigue aquí al pie del cañón”

Esta es mi convicción: agradecer y seguir luchando.



Porque no hay nada más obradorista que levantarse de una derrota.

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.#AquíNoSeRindeNadie pic.twitter.com/7mJ5CuUBjB — Antonio Attolini Murra🌹 (@AntonioAttolini) June 8, 2026

Por otra parte, Antonio Attolini aseguró que los resultados de la elección de Coahuila 2026 sólo son el cierre de un capítulo pero no de la lucha por la Transformación de Torreón y Coahuila porque “no les vamos a fallar”.

“Esa transformación, sencilla pero radical, habrá de llegar más temprano que tarde a Torreón y a toda Coahuila”

Asimismo, señaló que la transformación, sencilla pero radical por los derechos “que amplían el bienestar para todos” sin importar su procedencia.