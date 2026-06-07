Durante el desarrollo de las elecciones en el estado de Coahuila, Morena denunció al Partido Revolucionario Institucional (PRI) por la presunta compra de votos.

Mediante un documento, Morena manifestó que junto al Partido del Trabajo (PT) han documentado múltiples irregularidades en diversas zonas de Coahuila, que apuntarían a una “operación sistemática de compra y coacción del voto".

“Morena y el PT han documentado y recibido múltiples denuncias ciudadanas sobre la operación sistemática de compra y coacción del voto en distintas regiones del estado, impulsada por operadores vinculados al PRI". Morena

Elecciones Coahuila: Morena denuncia supuesta operación del PRI para la compra de votos

Este domingo 7 de junio de 2026, Morena lanzó un comunicado junto al PT en donde denuncian al PRI por presuntas tácticas de presión que buscan asegurar resultados favorables mediante la compra de votos por las elecciones en Coahuila.

Reprocharon que estos actos no solo afectan la equidad de la elección, sino que también involucrarían el uso de recursos de procedencia dudosa para mantener estructuras políticas en el poder local.

Según indicó Morena, el mecanismo denunciado está basado en el reparto de códigos QR personalizados a los ciudadanos.

Se les exige capturar una imagen de dicho código junto a su boleta electoral marcada a favor del PRI como condición para recibir una compensación económica posterior.

La información es enviada a portales web específicos, cuyos registros de dominio conducen a domicilios ubicados en Saltillo, permitiendo a los operadores monitorear y validar cada voto emitido por el PRI en tiempo real.

Se ha subrayado que este esquema sería supuestamente idéntico al detectado en las elecciones de Durango en 2025, lo que sugiere un patrón de conducta reiterado.

Elecciones Coahuila: Morena denuncia al PRI por presunta compra de votos (Especial / Internet)

Elecciones Coahuila: Morena acusa uso de fuerza pública para intimidar seguidores

Adicionalmente, la denuncia presentada por Morena y PT en las elecciones en Coahuila, incluye señalamientos directos contra la Secretaría de Seguridad Pública por el uso de la policía estatal para intimidar a seguidores guindas.

Aseguran que han reportado presuntas detenciones injustificadas de militantes y representantes populares, incluyendo diputados federales, en un intento por desarticular la vigilancia electoral de Morena.

Por ello, se han iniciado procesos legales ante las autoridades locales y se ha pedido el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera para auditar el origen del dinero.

Finalmente, los denunciantes instaron a las autoridades electorales de Coahuila a mantener su independencia y asegurar que no se vulnere la decisión popular.