El fisicoculturista Ángel Rodríguez Mora fue detenido por autoridades de Puebla, ya que se le presume como el presunto responsable del asesinato de sus padres en San Pedro Cholula.

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, los hechos tuvieron lugar la noche del sábado 25 de julio en el fraccionamiento Fuentes de Camino Real, en el municipio poblano.

Aunado al asesinato de sus padres, Ángel Rodríguez Mora también habría lesionado a un menor de edad; sin embargo, se desconoce el parentesco con el fisicoculturista, quien se presume, estaba drogado.

Detienen a presunto responsable de asesinar a sus padres en San Pedro Cholula

La Secretaría de Seguridad Ciudadana en San Pedro Cholula detuvo a Ángel Rodríguez Mora por presuntamente asesinar a sus padres y lesionar a un adolescente, la noche del sábado 25 de julio.

Acorde con lo dado a conocer, el fisicoculturista habría acudido bajo influencia de sustancias a la casa de sus padres, en donde también vivía un adolescente.

Se desconoce la razón por la que el hombre habría mostrado una actitud agresiva; sin embargo, los vecinos confirmaron que escucharon gritos y golpes dentro del domicilio.

Cuando las autoridades acudieron, confirmaron que los dos adultos mayores no tenían signos vitales, mientras que el adolescente estaba herido de gravedad, por lo que fue trasladado a un hospital.

Tragedia en San Pedro Cholula: detienen a presunto responsable de asesinar a sus padres (SSC de San Pedro Cholula )

Hasta el momento, se desconoce su estado de salud, mientras que la Fiscalía General del Estado de Puebla realizó el levantamiento de cuerpos y abrió una carpeta de investigación.

Autoridades detuvieron a Ángel Rodríguez Mora a calles de la casa de sus padres

Los vecinos fueron quienes dieron aviso a las autoridades de que el hijo de los adultos mayores habría agredido a sus padres y que se habría dado a la fuga tras asesinarlos.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula desplegaron un operativo para dar con Ángel Rodríguez Mora, encontrado a unas calles del lugar.

Las autoridades pusieron al hombre a disposición de un juez para determinar su situación legal, sin dar mayores detalles sobre la detención.