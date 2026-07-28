Marisol Romero, esposa del alcalde Valentín Lavín, fue detenida este lunes por elementos de seguridad de Morelos como parte de una investigación por su presunta participación en el delito de extorsión.

Fuentes señalan que Marisol Romero es hija de Andrea Angelina Zamora Castilla, “La Patrona”, señalada como una de las integrantes de la célula Los Aparicio, señalada de delitos de secuestro exprés.

Hasta ahora, las autoridades no han informado si existe alguna relación entre la investigación por la que fue detenida Marisol Romero y el asesinato del alcalde de Temoac, Valentín Lavín.

Detienen a Marisol Romero, esposa del alcalde asesinado Valentín Lavín, por presunta extorsión (Redes sociales)

Fiscalía detiene a Marisol Romero, esposa del alcalde asesinado Valentín Lavín, por presunta extorsión

Fernando Blumenkron, fiscal de Morelos, informó que este lunes 27 de julio fue cumplimentada la orden de aprehensión que se tenía contra Marisol Romero, esposa del alcalde asesinado Valentín Lavín.

Aunque las autoridades no han revelado los detalles de la investigación, confirmaron que la detención de Marisol Romero deriva de una una indagatoria por extorsión. La viuda de Valentín Lavín quedó a disposición de un juez.

Marisol Romero se desempeñaba como presidenta del Sistema DIF Municipal de Temoac al momento de su captura y, junto con ella, fue detenido Geovany Emmanuel “N”, secretario de Seguridad del municipio.

Geovany Emmanuel “N” (Redes sociales)

Las detenciones ocurren apenas cinco días después del asesinato del alcalde Valentín Lavín Romero, quien fue atacado a balazos dentro del Palacio Municipal de Temoac.

Tras ese crimen, autoridades iniciaron una investigación para esclarecer los hechos y, entre las líneas de investigación, se contempla que Valentín Lavín pudo tener vínculos con Los Aparicio, célula delictiva que opera en Morelos.