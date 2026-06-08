Ricardo Monreal rechazó que la derrota de Morena en las elecciones de Coahuila esté vinculada con la renuncia de Andrés Manuel López Beltrán.

“No le atribuimos el resultado a que Andrés López Beltrán haya solicitado su renuncia y se haya retirado quince días antes”. Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política

En conferencia de prensa, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados afirmó que la decisión de Andrés Manuel López Beltrán fue personal y no dejó acéfalo al movimiento en Coahuila.

Monreal subrayó que Morena no buscará culpables y esperará a que concluyan los conteos oficiales el martes 9 de junio para presentar las impugnaciones correspondientes ante las instancias electorales competentes.

Ricardo Monreal rechaza señalamientos contra López Beltrán por la derrota en Coahuila

Ricardo Monreal fue cuestionado sobre la renuncia de Andrés Manuel López Beltrán a quince días de las elecciones 2026 en Coahuila; sin embargo, rechaza que derivó en resultados.

Afirmó que Morena no le atribuye los resultados a Andrés Manuel López Beltrán ni dejó acéfalo el movimiento en Coahuila, ya que la decisión fue de índole personal.

El diputado también afirmó que van a esperar a que las instancias electorales correspondientes validen los resultados en Coahuila tras finalizar el conteo mañana martes 9 de junio.

Añadió a su vez que Morena no buscará culpables, ya que todos mantienen la responsabilidad sobre los resultados que favorecen al PRI con lo que llamaron “carro completo”.

Ricardo Monreal confirma que Morena presentará impugnaciones por elecciones en Coahuila

Ricardo Monreal mencionó que Morena hará valer sus recursos, por lo que, conforme a la ley, presentarán impugnaciones por resultados en Coahuila.

Esto en seguimiento al mensaje que compartió en contra de lo que, señaló, fue la privación de integrantes de Morena que acudieron como observadores.

Por lo mismo, ya que todavía no termina el proceso electoral en Coahuila, Morena presentará los recursos correspondientes tras el cierre del conteo.