El domingo 7 de junio se realizaron las elecciones para diputaciones locales de Coahuila y Morena denunció la compra de votos del PRI en distintas regiones del estado.

Ariadna Montiel, presidenta de Morena, realizó una conferencia de prensa desde Saltillo, Coahuila, para denunciar las presuntas irregularidades durante las elecciones de dicho estado.

La presidenta de Morena denunció que legisladoras y legisladores de Morena han sido víctimas de una jornada de violencia tras ser presuntamente detenidos por policías estatales de Coahuila.

Morena denuncia compra de votos del PRI en Coahuila

Ariadna Montiel denunció la presunta distribución de un código QR entre la población de Coahuila para votar a favor del PRI a cambio de dinero.

La presidenta de Morena mostró el proceso por el cual el PRI habría comprado votos en Coahuila, el cual consistía en:

Entrega individual de QR Ciudadanos votan por el PRI Fotografía con su voto por el PRI Pago por el voto

Morena menciona que el PRI incurrió en un delito electoral tras comprar los votos de los ciudadanos con el fin de ganar las elecciones de diputaciones locales en Coahuila.

Ariadna Montiel explicó que los operadores del PRI entregaron de manera individual un código QR a los ciudadanos a los que invitaron a votar por ellos a cambio de una retribución económica.

Posteriormente, el ciudadano votaba por el PRI y se tomaban una fotografía junto al QR, este código los llevaba a un sistema el cual registraba que ya había votado y ya podía recibir su pago.

Esta información llegaba a líderes del PRI y procedían a pagar por el voto; cada voto se habría pagado mínimo en 500 pesos.

Ariadna Montiel compartió la foto de un supuesto ciudadano mostrando el QR que entregó el PRI.

Morena acusa al PRI de utilizar QR y plataformas para comprar votos en Coahuila

Ariadna Montiel acusa al PRI de usar plataformas digitales y códigos QR para garantizar votos a su favor.

Morena mostró al menos 3 páginas utilizadas para registrar los votos comprados en Coahuila y también presentaron un video que mostraba el sistema donde el PRI registraba los votos comprados, los cuales se dividían por sector.

“Nosotros vamos a presentar la denuncia porque se tiene toda la base de datos individual de todos y cada uno de los ciudadanos que leyeron el QR con su teléfono y también vamos a solicitar la investigación electoral y financiera sobre origen de esos recursos” Ariadna Montiel