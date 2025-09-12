La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (CDMX), se disculpó por declarar la muerte de la abuela Alicia Matías Teodoro, a quien incluyeron en la lista actualizada de fallecidos la noche del 11 de septiembre.

La Secretaría de Salud CDMX reconoció que “se cometió un error” al incluir a la abuela que protegió a su nieta de 2 años del fuego por la tragedia en La Concordia, en la lista de muertos cuando aún se mantiene con vida.

Esto luego de que la familia reclamara su inclusión en dicha lista, cuando la abuela Alicia Matías Teodoro se mantiene hospitalizada con estado de salud grave.

“Se cometió un error”, admite Secretaría de Seguridad CDMX; se disculpan con familia de abuela Alicia Matías Teodoro

La señora Alicia Marías Teodoro “se encuentra con vida, en estado de salud grave, y está recibiendo atención médica integral y especializada por parte de equipos de salud, quienes se mantienen en contacto con su familia”, reiteró.

Asimismo se disculpó con la familia de la abuela, a quienes les reiteró la solidaridad y respeto ante su situación en “este momento sensible”.

“Lamentamos profundamente esta situación y ofrecemos una sincera disculpa a la familia, a quienes reiteramos nuestro respeto y solidaridad en este momento sensible” Secretaría de Salud CDMX

Por otra parte, resaltó que ya se revisan los procedimientos internos para la verificación de datos para que no se repita la inclusión de una persona con vida en la lista de decesos.

Asimismo, aclaró que ya se refuerza la certeza de la información que compartirán con la ciudadanía; resaltó que “a la brevedad” se volverá a publicar la lista de muertos confirmados por la tragedia en Iztapalapa.

Familiares niegan muerte de abuela Alicia Matías Teodoro; está grave por inhalación de humo

Por su parte, la familia de la abuela Alicia Matías Teodoro señaló que se mantiene con vida, aunque con estado de salud grave.

Según los familiares, el último reporte médico indicó que tenía uno de sus pulmones delicados, debido a la cantidad de humo que inhaló.