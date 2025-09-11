Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), anunció un apoyo inicial de emergencia para las víctimas de la explosión en el Puente de la Concordia en la alcaldía Iztapalapa.

Hoy jueves 11 de septiembre, en conferencia de prensa, la mandataria anunció un apoyo de movilidad, a fin de que las víctimas de la explosión puedan pagar los gastos para la atención de sus familiares, por lo que se llevará a cabo un censo para saber qué familias enfrentan situaciones más difíciles.

Esto en caso de que la persona que haya sido afectada sea jefe de familia o la persona que aportase mayores recursos al interior de una familia, por lo cual estos apoyos serán destinados a transporte y comidas, conforme a las lesiones de las víctimas de la explosión.

Clara Brugada explica que las víctimas de la explosión en el Puente La Concordia están recibiendo apoyo en 19 hospitales

También en cuanto al tema de los apoyos, Clara Brugada informó que las víctimas de la explosión en el Puente La Concordia están recibiendo atención médica en 19 hospitales, tanto de orden federal como local.

“Nos encontramos dando apoyo en todos los hospitales, en seguimiento a esta tarea”, indicó la jefa de Gobierno de la CDMX, quien precisó que hay corte de:

94 heridos

8 muertos

22 personas en estado crítico

6 en estado grave

39 delicados

19 personas que se dieron de alta

Sumando un total de 67 personas hospitalizadas

Información en desarrollo...