Luego de la tragedia por la explosión de una pipa de gas en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México (CDMX), el joven Bryan Ramos le dedicó un mensaje a Ana Daniela Barragán, una de las víctimas; “perdí a mi futura esposa”, expresó.

El 10 de septiembre, una pipa de gas LP sufrió una volcadura y después una explosión cerca de los límites de las alcaldías Iztapalapa y Chalco, en la frontera con el Estado de México, que dejó 9 muertos y 94 heridos.

En ese contexto, Bryan Ramos trajo a cuenta el caso de su ex novia, Ana Daniela Barragán, quien en primera instancia fue reportada como desaparecida tras la explosión en el Puente de La Concordia, pero más tarde se confirmó su muerte.

Ana Daniela Barragán sigue desaparecida tras la explosión en La Concordia (Especial )

“Te amaré siempre, mi ratoncita”: Bryan Ramos dedica emotivo mensaje a Ana Daniela Barragán tras tragedia en Iztapalapa

Ayer 11 de septiembre, luego de la tragedia que provocó la explosión de una pipa de gas en la alcaldía Iztapalapa, el joven Bryan Ramos le dedicó un emotivo mensaje a su ex novia, Ana Daniela Barragán, quien resultó muerta en el accidente.

“El día de hoy no solo perdí a mi mejor amiga, perdí a mi futura esposa, a la futura madre de mis ”guaguas" (como ella decía). Perdí a mi compañera de vida, nunca supe amar con tanta intensidad a partir de que te conocí", expresó el joven con una foto publicada en redes sociales.

En este sentido, la ex pareja de la joven explicó que ambos estaban a punto de comprometerse:

“En un mes nos íbamos a comprometer y ahora viviré con el sufrimiento de saber que no te podré ver vestida de blanco como tanto lo hablamos”. Bryan Ramos

“Te amaré siempre, mi ratoncita linda. En esta y en todas las vidas que me queden”, expresó.

Bryan Ramos pide recordar a Ana Daniela Barragán como alguien alegre, carismática y amorosa, tras la tragedia de Iztapalapa

En declaraciones a medios afuera del hospital donde se confirmó el deceso, Bryan Ramos pidió recordar a su ex novia como alguien ocurrente, alegre, carismática y amorosa.

“Como dice su mamá: Era un hermoso ser de luz, y estoy de acuerdo con ella, Dani llegó a alumbrarme la vida, y es algo con lo que siempre voy a cargar en el corazón”. Bryan Ramos

La pareja de la víctima dijo desconocer si las autoridades se han acercado a la familia de Ana Daniela; sin embargo, explicó que él fue canalizado para recibir atención psicológica por la tragedia.