La tragedia de la pipa que explotó en puente la La Concordia, en Iztapalapa, CDMX, aún no termina y aunque las listas oficiales podrían irse actualizando, nada se sabe de Ana Daniela Barragán.

Su nombre se hizo viral cuando un integrante de personal de rescate identificado como Bucio contestó su teléfono quemado e informó a su familia de la explosión.

No obstante, Ana Daniela Barragán, de 19 años de edad, sigue no localizada y se desconoce si fue llevaba a un hospital en la CDMX y a cuál.

Familia, novio y compañeros de Ana Daniela Barragán se suman a la búsqueda

Durante la tarde del 10 de septiembre familiares se quejaron de no saber dónde estaban sus pacientes y si estos habían sido víctimas de la explosión, situación que al paso de las horas se fue clarificando.

No obstante, a las 7:00 horas del 11 de septiembre se reporta que Ana Daniela Barragán sigue sin ser localizada.

Por sus pertenencias se supo que es estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en la carrera de Ingeniería en Alimentos.

De acuerdo con Erika Toledo, la mama de Ana Daniela Barragán, ya la han buscado en hospitales como Rubén Leñero, 53 del IMSS, ISSSTE Zaragoza, Emiliano Zapata, Belisario Domínguez y en ninguno la han encontrado.

Su novio Bryan Ramos y otros familiares, así como estudiantes de la UNAM se han sumado a la búsqueda sin resultados hasta ahora.

Ana Daniela Barragán sería una de las más de 70 personas que resultaron heridas tras la volcadura y explosión de una pila de la empresa Silza.