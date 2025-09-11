La jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada, confirmó que suman cuatro muertos por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia.

Por medio de su cuenta de X, Clara Brugada informó que, al corte de las 22:30 horas de este 10 de septiembre, cuatro personas murieron por los incendios provocados por la volcadura de la pipa de gas, quienes fueron identificados como:

Juan Carlos Sánchez Blas

Eduardo Noe García Morales

Juan Antonio Hernández Betancourt

De acuerdo con la lista difundida por la jefa de gobierno, una persona fallecida aún no ha sido identificada.

Alrededor de las 14:20 horas del 10 de septiembre, una pipa que transportaba 49 mil 500 litros de combustible volcó, lo que a su vez provocó una explosión, cuya onda expansiva alcanzó a 32 vehículos y a personas que transitaban en las inmediaciones del Puente de la Concordia y la calzada Ignacio Zaragoza, en la alcaldía Iztapalapa.

Puente de la Concordia: 90 personas resultaron lesionadas por accidente, confirma Clara Brugada

Derivado del accidente en el Puente de la Concordia, la jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada, detalló que se registraron 90 personas lesionadas, de cuales, 10 ya han sido dadas de alta.

Brugada apuntó que a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México (Ceavi) desplegó equipos en todos los hospitales para contactar a las familias de las víctimas del incidente en el Puente de la Concordia, además de brindar el apoyo correspondiente.

Brugada señaló que las autoridades capitalinas continuarán con la atención del incidente.

Asimismo, puso a disposición de la ciudadanía el número 555683 2222 para brindar información de las personas lesionadas.

Del hecho ocurrido esta tarde en Iztapalapa, informo que, al corte de las 22:30 horas, lamentablemente suman cuatro las personas fallecidas; registramos 90 lesionados y, gracias al trabajo de las y los médicos, se han dado de alta a 10 personas.



A través de la CEAVI desplegamos… pic.twitter.com/Kgy3vbQtkj — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) September 11, 2025

Puente de la Concordia: Fiscalía CDMX ya inició la investigación del accidente; pipa de gas no contaba con póliza de seguro

Desde el puesto de mando instalado en el lugar de los hechos, este miércoles, Clara Brugada informó que la pipa de gas que ocasionó el accidente pertenece a la empresa Silza, subsidiaria del Grupo Tomza.

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX informó que ya inició la investigación de la explosión ocurrida este 10 de septiembre debajo del Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, para fincar responsabilidades.

Indicó que personal de la Fiscalía permanece en los hospitales, ofreciendo atención integral que incluye contención psicológica, acompañamiento jurídico y orientación social , tanto a las personas lesionadas como a sus familiares, en colaboración con la Ceavi.

Por su parte, la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) precisó que la empresa Silza no contaba con póliza de seguro tras la tragedia en el Puente de la Concordia.