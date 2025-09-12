Un estafador fingió tener una hija muerta en la explosión de Iztapalapa para pedir dinero en un hospital.

En redes sociales detectaron a un hombre que fingía tener familiares heridos o muertos en hospitales para pedir dinero a la gente tras la tragedia de la explosión de una pipa en el Puente de la Concordia en Iztapalapa, en la Ciudad de México (CDMX).

Ante ello, el hombre ya fue denunciado a las autoridades capitalinas.

Estafador fingió tener familiares muertos en explosión de Iztapalapa para pedir dinero en hospital

Un hombre que aparecía afuera los hospitales tras la explosión de Iztapalapa se quiso aprovechar de la tragedia y pedía dinero a las personas asegurando que tenía una hija muerta.

Pero también en ocasiones aparecía también para pedir dinero por un hijo muerto, lo que hizo que las personas se dieran cuenta de su estafa.

Incluso este hombre fue captado por cámaras de medios de comunicación que cubrían la tragedia, así como el estado de salud de las víctimas.

En su encuentro en medios el hombre pidió no ser grabado por las cámara de los reporteros y aseguró que no podía dar información sobre su familiar porque se lo habían prohibido.

Cuando fue captado por los medios el hombre utilizaba cubrebocas para no ser identificado, sin embargo desde redes sociales lograron advertir que se trataba de un estafador.

También en medios de comunicación fue identificado como un estafador al decir que se había muerto una supuesta hija de 22 años de edad, pero esa información era completamente falsa.

Estafador que fingió tener hija muerta en explosión de Iztapalapa para pedir dinero en hospital ya está boletinado

Según información que circula también por redes sociales el hombre estafador que fingió tener hija muerta en explosión de Iztapalapa para pedir dinero en hospital ya está boletinado.

Por lo que las autoridades capitalinas ya saben que este hombre sólo buscaba aprovecharse de la tragedia de la explosión en Iztapalapa y buscaba sacar dinero para aprovecharse de la gente que realmente buscaba ayudar.

Y en medio de todo… causa indignación 😡 hombre que miente y dice que su hija murió en explosión de pipa para conseguir dinero 💸. Personal de salud lo identifica por mentir repetidamente sobre la muerte de sus familiares para obtener ayuda. #Pipa #CDMX #Noticias pic.twitter.com/2n2tkxTBw9 — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) September 12, 2025

Hasta ahora se desconoce si estes hombre ya fue detenido o su identidad completa.