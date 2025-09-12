Tras la trágica explosión en Iztapalapa, en Ciudad de México (CDMX), se confirmó la muerte del artista plástico Jorge Islas, quien era defensor de causas sociales, pintor y maestro del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

La activista y saxofonista Elena Ríos informó que la familia de Jorge Islas confirmó la muerte del artista plástico tras resultar lesionado por la explosión de una pipa de gas en el puente de La Concordia, en Iztapalapa.

Elena Ríos señaló que la familia de Jorge Islas le compartió un número de cuenta, el cual está a nombre de su esposa, para las personas que deseen apoyar con un donativo.

Familia de Jorge Islas confirma su muerte (Especial)

Explosión en Iztapalapa: Lamentan muerte de artista plástico Jorge Islas

A través de su cuenta de Facebook, el colectivo Son del Barrio, del cual la víctima formaba parte, informó sobre la muerte del artista plástico Jorge Islas, a quien se refirió como “padre, esposo, compañero, artista, maestro y un gran ser humano”, derivada de la explosión en Iztapalapa.

El colectivo externó sus condolencias a su familia, amigos y alumnos y dedicó un emotivo mensaje hacia su compañero:

“Sabemos que desde donde se encuentra, Jorge seguirá velando por las causas justas de nuestro pueblo. No muere quien lucha por la vida”, expresó Son del Barrio.

El colectivo adelantó que en breve difundirá la información sobre el funeral del artista plástico para darle el último adiós.

A través de redes sociales fueron compartidas imágenes de algunos murales de la autoría de Jorge Islas, como las siguientes:

Mural del artista plástico Jorge Islas (Especial)

Mural del artista plástico Jorge Islas ( @CampbellPe56853/X)



