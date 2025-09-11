La abuelita que salvó a su nieta de la explosión en el Puente de la Concordia está grave y con pocas posibilidades de sobrevivir, así lo informaron sus familiares en entrevista con Azucena Uresti.

La hija de Alicia Matías Teodoro aseguró que su madre tiene pocas esperanzas de vida

Luego de un par de horas de la explosión en el Puente de la Concordia de la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México (CDMX), los avances en su salud no parecen mejorar.

Alicia Matías Teodoro, abuelita que salvó a su nieta de la explosión en el Puente de la Concordia, tiene 2% de probabilidades de vida

De acuerdo con Jessica, su mamá sólo tienen el 2% de probabilidades de vida.

Con quemaduras en el 98% de su cuerpo y 49 años de edad, Alicia Matías, abuelita que salvó a su nieta de la explosión en el Puente de la Concordia, está luchando por su vida en estos momentos.

“Está delicada de salud, ayer colapsó. Nos están dando 98% de que ya no sale, son 2% de probabilidades de que sí (...) ya se aceraron a ver a mi mamá pero no tenemos muchas esperanzas ” Jessica, hija de la señora Alicia Matías, abuelita que salvó a su nieta

Los doctores le han dado pocas posibilidades de vivir, y aseguran que no hay muchas esperanzas.

Cabe recordar que en información preliminar, la abuelita que salvó a su nieta en el Puente de la Concordia había sido ingresada a la clínica número 53 en terapia intensiva, pero al parecer su estado de salud no mejoró.

Alicia Matías Teodorosí logró poner a salvo a su nieta

La bebé rescatada por su abuela fue trasladada al Hospital General de México y tiene múltiples quemaduras en manos, rostro y cuerpo.

Azuled, de 2 años de edad, está con vida, pero aún se desconocen más detalles de su estado de salud.

Ante esta situación se sabe que Alicia Matías sí logró proteger a su nieta del fuego desatado por la explosión y por el cual se encuentra luchando por su vida.