Se reportó la primera muerte por sarampión en la Ciudad de México, ya suman 28 fallecidos en el país.

La Secretaría de Salud informó que se han registrado 8, 899 casos de sarampión a nivel nacional, 234 de ellos en la capital del país.

La Secretaría de Salud informó que la CDMX registró su primera muerte por sarampión, en medio de un panorama nacional marcado por el aumento te contagios.

Se registra la primera muerte por sarampión en la CDMX (Captura de pantalla )

Las autoridades mantienen una vigilancia permanente luego de que se han reportado 234 casos de sarampión en la CDMX.

