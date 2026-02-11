La Secretaría de Salud en la Ciudad de México (CDMX) aclaró que los que deben vacunarse contra el sarampión son las personas que tienen entre 6 meses y 49 años de edad.

Pero, ¿por qué no se vacuna a mayores de 49 años contra el sarampión? En entrevista con López-Dóriga, Nadine Flora Gasman, secretaria de Salud en CDMX, dio a conocer la razón.

Salud pide vacunar contra sarampión a personas entre 6 meses y 49 años (Yazmín Betancourt)

Salud CDMX aclara razón por la que no se vacuna a mayores de 49 años contra el sarampión

Nadine Flora Gasman, secretaria de Salud en CDMX, sostuvo que los mayores de 49 años de edad no deben vacunarse contra el sarampión debido a que gozan de inmunidad contra el virus.

Los adultos de más de 49 años de edad vivieron su infancia en un momento epidemiológico en el que había muchos casos de sarampión, por lo que no necesitan vacunarse.

De acuerdo con la información, los adultos que vivieron su niñez durante los años 50, 60, 70 y 80, tuvieron contacto con el sarampión en dos posibilidades:

Se contagiaron de sarampión y lograron enfrentar el virus

Se vacunaron contra el sarampión en las campañas que inició el gobierno en los setenta

Expertos han revelado que la inmunidad que confiere el haber tenido la infección es mayor a la que se da por vacunarse, de manera que los adultos que hayan tenido sarampión, no necesitan vacunarse .

Cabe mencionar que, aunque la primera dosis del sarampión es a los 12 meses, la Secretaría de Salud ha implementado una “dosis cero”, que se estará aplicando desde los 6 meses de edad.