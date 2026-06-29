Al finalizar junio, la gestión de Claudia Sheinbaum mantiene una aprobación sólida del 70.6%, de acuerdo con la encuesta de MetricsMx publicada el 24 de junio de 2026.

El respaldo ciudadano hacia la presidenta de México se ha mantenido estable durante todo el mes, con picos de hasta 71.3%.

Además, el optimismo se extiende al ámbito económico, pues el 45% de los encuestados cree que el T-MEC será ratificado.

La confianza institucional y la percepción positiva refuerzan la estabilidad política y social de su administración.

Claudia Sheinbaum cierra junio con 70.6% de aprobación ( SDPNoticias)

Consistencia en la aprobación de Sheinbaum

A lo largo de junio de 2026, la aprobación de Claudia Sheinbaum ha mostrado una consistencia notable dentro de márgenes altos.

Mientras que el 10 de junio la aprobación se situó en un 69.9%, para el 17 de junio alcanzó un pico del 71.3%.

Al cierre del mes, el 56.8% de los encuestados afirma que aprueba “mucho” lo realizado por la presidenta de México, frente a una desaprobación que se mantiene baja en un 19.8%.

Claudia Sheinbaum mantiene una aprobación de 70.6% al cierre de junio ( SDPNoticias)

Confianza institucional y el futuro del T-MEC

La encuesta revela que la credibilidad de la presidenta de México es un pilar de su gestión: el 50.9% de los ciudadanos manifiesta confiar “totalmente” o “bastante” en la información y los dichos presentados por Claudia Sheinbaum.

Esta confianza permea la visión sobre las relaciones internacionales, donde solo un 21.6% de los mexicanos considera que el T-MEC no se ratificará, mientras que un 33.4% aún no tiene una postura definida al respecto.

45% cree que el T-MEC se ratificará, revela encuesta MetricsMx ( SDPNoticias)

Metodología de la encuesta MetricsMx

Los resultados presentados por MetricsMx se basan en una serie de 800 entrevistas telefónicas automatizadas a nivel nacional por semana.

Los estudios cuentan con un margen de error de +/-3.46% y un nivel de confianza del 95%, utilizando muestras probabilísticas basadas en la lista nominal del Instituto Nacional Electoral (INE)