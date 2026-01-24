Michoacán reportó la primera muerte por sarampión en México durante el 2026, en medio de un repunte de esta enfermedad que acumula 265 casos de sarampión solo en ese estado.

En tanto, de acuerdo con los últimos datos de la Secretaría de Salud (SSA), a nivel nacional se han registrado 7 mil 417 contagios y 26 muertes por sarampión entre 2025 y lo que va de 2026.

Las autoridades sanitarias han advertido que la mayoría de las muertes se ha registrado en personas que no contaban con su esquema de vacunación completo.

En las últimas 24 horas se registraron 107 casos nuevos de sarampión

Los últimos reportes de casos de sarampión en México señalan que el virus se encuentra presente en las 32 entidades federativas y 265 municipios, siendo los más afectados los siguientes estados:

Jalisco con 521 casos

Chiapas con 200

Sinaloa con 65

Ciudad de México con 51

De acuerdo con el Informe Diario del Brote de Sarampión en México, tan solo en las últimas 24 horas se confirmaron 107 nuevos casos, lo que demostraría que la curva de contagios continúa en ascenso.

Estas cifras generan especial preocupación al tomar en cuenta que en diciembre se contabilizaron 748 casos, mientras que en los primeros días de 2026 ya se acumulan 987 contagios.

Bebés, niñas y niños, los más vulnerables ante el brote de sarampión

Los datos también demuestran que el grupo de edad más afectado por el sarampión en México son los menores de edad, con:

- 1 año: 44 casos por cada 100 mil habitantes (La mayoría no completan su esquema de vacunación)

1 a 4 años, con mil 132 casos confirmados

5 a 9 años, con 881 casos confirmados

Y en menor medida adultos de 25 a 29 años, con 815 casos.