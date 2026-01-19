Durante la conferencia matutina de este lunes 19 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a la duda sobre si México podría perder la certificación de la OMS ante los brotes de sarampión en el país.

“Hay suficientes vacunas... mañana viene salud y pueden dar un informe relacionado con el sarampión, pero hay suficientes vacunas y pedimos a toda la población que vaya a vacunarse; particularmente los niños y las niñas, pero hay suficientes vacunas y están en todos los centros de salud del país.” Claudia Sheinbaum

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre el sarampión y la certificación de la OMS?

En la ronda de preguntas hacia la presidenta Claudia Sheinbaum en la Mañanera del Pueblo de este 19 de enero, se le preguntó sobre si era posible que México perdiera la certificación de la OMS ante los brotes de sarampión en todo el país.

Y de acuerdo con Claudia Sheinbaum, “hay suficientes vacunas en todo el país”, esto pese a que se reportó que existe el sarampión en los 32 estados de México y que según datos de la Secretaría de Salud, se han registrado 7 mil 131 contagios y 24 defunciones.

La mayoría de los casos de sarampión en México, se encuentran en los siguientes estados:

Chihuahua con 4 mil 495 casos

Jalisco con 1020 casos

Chiapas con 430 casos

Michoacán con 261 casos

Guerrero con 248 casos

De acuerdo con Samantha Gaertner, directora Programa de Salud de la Infancia y la Adolescencia (CeNSIA) de la Secretaría de Salud de México, dio a conocer que para el próximo mes de febrero, México podría perder su certificación ante la OMS como como país libre de sarampión que le fue otorgado en 2016.