La Secretaría de Salud revela edad de la víctima por sarampión en CDMX

Tras confirmarse que la CDMX registró su primera muerte por sarampión, la Secretaría de Salud capitalina dio más detalles del caso.

Mediante un conferencia de prensa este 10 de febrero, la Secretaría de Salud CDMX reveló la edad de la víctima por sarampión en la Ciudad de México.

Una niña de 14 meses que murió de sarampión el pasado 25 de diciembre de 2025.

Dicho caso no fue informado con anterioridad debido a que la muerte no se certificó como sarampión hasta el 9 de febrero de 2026, luego de un proceso epidemiológico.

Módulos de vacunación contra el sarampión en CDMX (Cuartoscuro / Crisanta Espinosa Aguilar)

La actual secretaria de Salud CDMX, Nadine Gasman, detalló que al no quedar establecido de forma directa en los certificados de defunción la muerte por sarampión, se tienen que hacer estudios y validaciones técnicas mediante la Dirección de Epidemiología.

De acuerdo con Nadine Gasman, hay 184 casos confirmados de sarampión desde que comenzó la epidemia, y 140 casos activos desde el punto de vista epidemiológico.

Además de un total 14 hospitalizaciones y 1 defunción.

Gasman indicó a su vez que desde agosto de 2025 se han aplicado 923 mil vacunas contra el sarampión.

Además de que se han administrado entre domingo 8 y lunes 9 de febrero, 38 mil dosis.

Gobierno de la CDMX agradece a la población por vacunarse contra el sarampión

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que ya se están regularizando todos los puntos de vacunación contra el sarampión en CDMX.

Por lo que los puntos que aparecen en el código QR ya cuentan con personal y dosis disponibles para la población.

Clara Brugada también agradeció a la población de CDMX por la excelente respuesta ante la jornada de vacunación.

“¿Qué es lo que necesitamos para derrotar al sarampión? La vacunación", señaló.

Actualmente, el Gobierno de la CDMX tiene 124 puntos estratégicos de vacunación en Metro CDMX y espacios públicos.

Además de 261 centros de salud y 300 brigadas territoriales que recorrerán las colonias en CDMX.

Las autoridades capitalinas mencionaron que la campaña de vacunación está dirigida a niñas y niños.

Así como personas de entre 10 y 49 años, mientras que mayores de 50 años no requieren vacunarse.