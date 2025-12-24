La madruga deL 24 de diciembre de 2025, Juan Manuel González Alvarado, delegado de Sader en Sonora, fue detenido.

A Juan Manuel González Alvarado, quien se desempeñó como Coordinador Estatal de Protección Civil de Sonora, se le vincula con el incendio de la tienda Waldo’s, en Hermosillo, que causó la muerte de 24 personas el 1 de noviembre.

¿Quién es Juan Manuel González Alvarado?

Juan Manuel González Alvarado es el actual representante de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) en Sonora.

Su nombre comenzó a generar ruido al desempeñarse como secretario particular del gobernador Alfonso Durazo, de 71 años de edad.

¿Qué estudió Juan Manuel González Alvarado?

De acuerdo con el portal del Gobierno de México, Juan Manuel González Alvarado es licenciado en Derecho, carrera que estudió en la Universidad de Sonora, entre 2008 y 2013.

Tiene una Maestría en Administración Pública, expedida por el ISAP.

Así como tiene un diplomado en Seguridad Pública, Gerencia de Campañas Políticas, Axiología Política y Protección Civil.

¿En qué ha trabajado Juan Manuel González Alvarado?

En 20028, Juan Manuel González Alvarado encabezó un despacho jurídico.

encabezó un despacho jurídico. Es ganadero activo y socio de proyectos productivos en Sonora.

De 2009 a 2013 fungió como Coordinador Estatal de Programas del Instituto Sonorense de la Juventud.

De 2021 a 2023 fue Coordinador Estatal de Protección Civil Sonora.

De 2022 a 2023 se desempeñó como Vocero de la Mesa Estatal de Seguridad.

De 2023 a 2024 fue el Secretario Particular del Gobernador de Sonora.

Juan Manuel González Alvarado, delegado de Sader en Sonora, fue detenido por autoridades estatales por su presunta responsabilidad en relación al incendio de una tienda Waldos de Hermosillo.

La detención se realizó bajo el cumplimiento de una orden de aprehensión en su contra por el delito de incumplimiento de un deber legal.

Juan Manuel González Alvarado, quien se desempeñó como Coordinador Estatal de Protección Civil Sonora, se encontraba en funciones cuando se llevaron a cabo las revisiones obligatorias a tiendas Waldo’s.

Pese a que Waldo’s Hermosillo no aprobó el plan interno de Protección Civil, Juan Manuel González Alvarado concedió el permiso que permitió mantener un transformador dentro de las instalaciones.

Será un Juez de Control quien determine la situación jurídica del exfuncionario.