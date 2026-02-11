La jefa de gobierno, Clara Brugada, lanzó un llamado para no estigmatizar a las alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) por el brote de sarampión.

Esto durante una conferencia de prensa celebrada el martes 10 de febrero, en donde dio a conocer un informe acerca de las alcaldías de CDMX donde se han presentado casos confirmados de sarampión.

Clara Brugada pide no estigmatizar alcaldías de CDMX con casos confirmados de sarampión

En conferencia, Clara Brugada pidió a los medios de comunicación que no se generara un estigma a las alcaldías donde se han presentado brotes de sarampión.

De acuerdo con la jefa de gobierno de la CDMX, es necesario tener un manejo sensible del tema, toda vez que puede generar cierto rechazo hacia las personas que viven o trabajan en las alcaldías con casos de sarampión.

Por ello, Clara Brugada instó a tener cuidado al momento de presentar la información sobre los brotes confirmados de sarampión en la CDMX, para únicamente conocer la información sobre esta enfermedad viral e instar al público a extremar precauciones.

“Sólo no estigmaticemos. No se vale que, si una alcaldía tiene más, entonces podamos encabezar notas diciendo: tal alcaldía, porque es muy sensible esta información y puede generar rechazo a las personas que son de ciertas alcaldías”. Clara Brugada

Clara Brugada pide no estigmatizar alcaldías de CDMX con casos confirmados de sarampión (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

De acuerdo con Nadine Gasman, secretaria de Salud de CDMX, las alcaldías donde hasta el momento se han presentado casos de sarampión son:

Gustavo A. Madero, con 39 casos

Álvaro Obregón, con 35

Cuauhtémoc, con 18

Miguel Hidalgo, con 14

En este sentido, instó a todos los habitantes de la CDMX a que acudan a los más de mil puntos de vacunación que se han habilitado a lo largo de las 16 alcaldías para recibir la vacuna contra el sarampión.

Además, Clara Brugada celebró la respuesta obtenida hasta el momento, ya que se ha presentado una gran demanda de personas que asisten a obtener su vacuna y así reforzar sus medidas de protección ante los brotes de sarampión en México.