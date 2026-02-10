La Secretaría de Salud lanzó un comunicado desde 2025 alertando sobre cómo se contagia el sarampión y cómo se puede evitar debido al alza de casos registrados en México.

El virus del sarampión es altamente contagioso y puede provocar graves complicaciones en niños, personas no vacunadas y población con inmunidad comprometida.

Brotes de sarampión en todo México (Michelle Rojas/SDPnoticias)

¡Toma precauciones! Así se contagia el sarampión

De acuerdo con la información, el sarampión se transmite de persona a persona a través del aire, principalmente por las gotas de saliva que se expulsan al toser, estornudar o hablar.

El sarampión puede permanecer activo en el aire o superficies hasta por dos horas, logrando infectar a hasta 18 personas a su alrededor, principalmente si no están vacunadas.

Una persona con sarampión puede contagiar desde cuatro días antes y hasta cuatro días después de la aparición del sarpullido; la transmisión se hace más susceptible si entra en contacto con:

Espacios cerrados donde estuvo una persona enferma

Secreciones respiratorias (saliva o moco)

Superficies contaminadas, al tocarse después ojos, nariz o boca

Cómo se contagia el sarampión (AP)

Recomendaciones de la Secretaría de Salud para prevenir el contagio de sarampión

Ante el brote de sarampión en México, la Secretaría de Salud ha emitido una lista de recomendaciones para prevenir el contagio de este virus: