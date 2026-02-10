La Secretaría de Salud lanzó un comunicado desde 2025 alertando sobre cómo se contagia el sarampión y cómo se puede evitar debido al alza de casos registrados en México.
El virus del sarampión es altamente contagioso y puede provocar graves complicaciones en niños, personas no vacunadas y población con inmunidad comprometida.
¡Toma precauciones! Así se contagia el sarampión
De acuerdo con la información, el sarampión se transmite de persona a persona a través del aire, principalmente por las gotas de saliva que se expulsan al toser, estornudar o hablar.
El sarampión puede permanecer activo en el aire o superficies hasta por dos horas, logrando infectar a hasta 18 personas a su alrededor, principalmente si no están vacunadas.
Una persona con sarampión puede contagiar desde cuatro días antes y hasta cuatro días después de la aparición del sarpullido; la transmisión se hace más susceptible si entra en contacto con:
- Espacios cerrados donde estuvo una persona enferma
- Secreciones respiratorias (saliva o moco)
- Superficies contaminadas, al tocarse después ojos, nariz o boca
Recomendaciones de la Secretaría de Salud para prevenir el contagio de sarampión
Ante el brote de sarampión en México, la Secretaría de Salud ha emitido una lista de recomendaciones para prevenir el contagio de este virus:
- Aplicarse la vacuna SRP (sarampión, rubéola y parotiditis), asegurandose de contar con las dos dosis correspondientes
- Revisar la Cartilla Nacional de Vacunación, especialmente en niñas, niños y adolescentes
- Vacunar a personas de entre seis meses y 49 años de edad
- Evitar llevar a niñas y niños no vacunados a lugares concurridos
- Usar cubrebocas si se presentan síntomas respiratorios y acudir de inmediato a una unidad de salud
- No enviar a la escuela o guardería a menores con fiebre, erupciones en la piel o síntomas respiratorios
- Mantener los espacios ventilados, sobre todo en hogares, escuelas y centros de trabajo
- Limpiar y desinfectar superficies de uso común
- Cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar, utilizando el antebrazo o un pañuelo desechable
- Evitar compartir objetos personales como vasos, cubiertos o toallas
- En caso de sospecha, aislar al paciente para evitar la propagación del virus