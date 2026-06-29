Con motivo del partido México vs Ecuador del Mundial 2026 que se jugará en el Estadio Banorte, el gobierno de la CDMX desplegará un operativo de seguridad que incluirá más de 15 mil policías.

“Vamos a tener un despliegue de 15 mil 300 elementos de la secretaría el día de mañana” Pablo Vázquez. Secretario de Seguridad de la CDMX

Así lo dio a conocer el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, quien explicó los detalles de las acciones que se pondrán en macha antes, durante y después del encuentro.

En ese sentido, refirió que el operativo de seguridad incluirá el despliegue de los más de 15 mil policías para vigilar el Estadio Banorte y Paseo de la Reforma.

Operativo de seguridad para el México vs Ecuador incluirá 15 mil policías

El Estadio Banorte de la CDMX recibirá la tarde del martes 30 de junio, el partido de dieciséisavos de final del Mundial 2026 en el que se enfrentarán las selecciones de México y Ecuador.

Ante ello, el gobierno capitalino encabezado por Clara Brugada, informó que ya se tiene listo el operativo de seguridad que se pondrá en marcha con motivo del encuentro.

En conferencia de prensa del 29 de junio, el secretario de Seguridad de la CDMX, Pablo Vázquez, refirió que para garantizar la seguridad, el operativo incluirá más de 15 mil policías.

“Vamos a tener un despliegue de 15,300 elementos de la Secretaría el día de mañana, 7,500 de los cuales van a estar dedicados al cuidado del Estadio Ciudad de México, tanto al interior con personal de la Policía Federal como en el perímetro” Pablo Vázquez. Secretario de Seguridad de la CDMX

Al abundar en los detalles del despliegue que se realizará, el funcionario refirió que la mitad de los policías, es decir 7 mil 500, se van a enfocar en la vigilancia del Estadio Banorte.

De la misma forma, resaltó que dichos elementos estarán atentos a lo que ocurre tanto dentro de las instlaciones del Estadio Banorte, como en las inmediaciones del recinto.

Operativo de seguridad también contempla posibles festejos en Reforma

Al informar las acciones del operativo de seguridad que se realizarán en la CDMX por el partido México vs Ecuador del Mundial 2026, Pablo Vázquez resaltó que también se contemplan los posibles festejos.

En torno al tema, el funcionario indicó que de los 15 mil policías, 4 mil 200 se encargarán de vigilar lo que ocurra en Paseo de la Reforma durante el partido y después del mismo.

Aunado a lo anterior, indicó que en el Zócalo capitalino, donde está instalado el FIFA Fan Fest, se van a desplegar 3 mil 300 policías, mientras que en el resto de alcaldías habrá 291 agentes policiacos.