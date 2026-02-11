Durante la conferencia matutina de este 11 de febrero, se dieron a conocer los estados con más contagios de sarampión en México, en donde destacan Jalisco y Chiapas.

De acuerdo con el secretario de Salud David Kershenobich, reportó que ya se están implementando las medidas de contención en los estados con más reportes de brotes de sarampión.

Estos son los estados con más brotes de sarampión en México

Durante la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, se dieron a conocer los estados con más casos de brotes de sarampión, entre los cuales destacan:

Jalisco con mil 245 casos

Chiapas con 238 pasos

Ciudad de México con 120 casos

Sinaloa con 118 casos

Colima con 50 casos

Tabasco con 35 casos

Nayarit con 23 casos

Secretaría de Salud revela los estados de México con más casos de sarampión (Gobierno de México )

Según el reporte de la Secretaría de Salud, de los 32 estados, 24 tienen menos de 100 casos de sarampión acumulados entre el 2025 y 2026.

También se reveló que estas 7 entidades federativas, son los que concentran el 85% de los casos de sarampión que se han reportado en México este 2026.

Cabe recordar que desde 2025, México acumula más de 9 mil casos confirmados de sarampión, por lo que se ha implementado una estrategia nacional incluye campañas de vacunación que cubren al 85% de la población.

Se espera que esto reduzca la tasa de incidencia a 6.7 por 100 mil habitantes pues se enfatiza en los grupos vulnerables.