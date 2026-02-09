Ante el brote nacional de sarampión, la Secretaría de Salud del Estado de México emitió recomendaciones para escuelas, incluyendo filtros sanitarios diarios y uso obligatorio de cubrebocas para estudiantes y personal.

Estas son las recomendaciones de Salud en las escuelas del Estado de México

Tras el brote de sarampión reconocido en México, la Secretaría de Salud del Estado de México ha lanzado varias recomendaciones para las escuelas, entre las que se pide el uso obligatorio de cubrebocas, tal es como:

Revisiones diarias de síntomas

Uso obligatorio de cubrebocas para el personal escolar y estudiantes

Promoción de vacunación contra el sarampión

Filtros sanitarios diarios en entradas y salidas de las escuelas como: toma de temperatura con termómetro sin contacto, observación clínica rápida por el personal

Capacitación al personal escolar

Mantener ventilación adecuada en aulas

Promover el lavado de manos

Medidas de higiene respiratorias

Sarampión en México rompió marca y es preocupante (Freepik)

Esta serie de recomendaciones entran en vigor a partir de este 9 de febrero según el comunicado, y van dirigidas a autoridades educativas y de salud del Estado de México.

Cabe mencionar que este mes de febrero de 2026, se han reportado más de 8 mil casos confirmados de sarampión a nivel nacional y 29 en el Estado de México, según informes de la Secretaría de Salud.

Estas cifras ante el brote de sarampión en México, ha motivado estas medidas preventivas para contener la propagación del virusl en entornos escolares.

Paralelamente, también se realiza una campaña de vacunación gratuita contra el sarampión hasta el 15 de febrero en el Estado de México en diferentes ubicaciones y centros de salud.