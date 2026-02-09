El gobierno de la Ciudad de México (CDMX) arrancó con la campaña de vacunación contra el sarampión en la demarcación para detener el aumento de contagios de esta enfermedad.

Como parte de la campaña, se instalarán 40 módulos de inmunización contra el sarampión a lo largo de la CDMX; ¿aún no te has vacunado? Te decimos a qué lugar puedes acudir.

Los 40 módulos de vacunación contra el sarampión en CDMX (Rogelio Morales / Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

Salud instala 40 módulos de vacunación contra el sarampión en CDMX; esta es su ubicación

En compañía de dependencias de Salud, la jefa de gobierno Clara Brugada dio inicio a la campaña contra el sarampión en CDMX, por la que se instalarán 40 módulos de vacunación.

A continuación te decimos la ubicación de cada módulo de vacunación contra el sarampión en las 16 alcaldías de CDMX:

Parque de la Bombilla (AOB) Estación del cablebús Vasco de Quiroga (AOB) Parque Jardín Hidalgo (AZC) Alameda Norte (AZC) Parque la Postal (BJ) Parque de los Venados (BJ) Kiosko del centro de Coyoacán (COY) Mercado Verde (COY) Bellas Artes (CUH) Ángel de la Independencia (CUH) Módulo central de emergencia (CUJ) Mercado Rosa Torres (CUJ) Jardín Hidalgo, Cuautepec (GAM) Deportivo Carmen Serdán (GAM) Basílica de Guadalupe (GAM) Afuera del Mercado Río Blanco (GAM) Kiosko San Felipe (GAM) Deportivo Hermanos Galeana (GAM) Explanada de la alcaldía Iztacalco (IZC) Kiosko de sur 16 (IZC) Utopía Ixtapalcalli (IZP) Parque Elektra (IZP) Utopía Meyehualco (IZP) Utopía la Cascada (IZP) Utopía Libertad (IZP) Afuera del Metro Constitución de 1917 (IZP) Utopía Atzintli (IZP) Estación del trolebús Santa Martha (IZP) Parque Cañitas (MIH) Estación metro Polanco (MIH) DIF Milpa Alta (MIL) Plaza Corregidora (MIL) Andador Hidalgo (TLH) Entrada principal del Bosque de Tláhuac (TLH) Mercado Villa Coapa (TLP) Centro de Artes y Oficios (TLP) Afuera del Mercado Sonora (VC) Plaza Cívica Emilio Carranza (VC) Mercado del centro de Xochimilco (XOC) Afuera del embarcadero Nativitas (XOC)

Cabe recordar que un solo caso de sarampión puede contagiar hasta 18 personas a su alrededor, por lo que la vacuna es esencial para detener la cadena de contagios de este virus en el país.