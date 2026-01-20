La Secretaría de Salud del gobierno federal dio a conocer por medio de su informe diario correspondiente al 18 de enero, que hay brotes de sarampión en todo México.

Los datos establecen que hasta el corte del domingo 18 de enero, se contabilizaron un total de 7 mil 131 casos, los cuales están repartidos a lo largo de todo el territorio nacional.

Secretaría de Salud confirma que ya hay casos de sarampión en todos los estados de México

Al presentar su informe diario, la Secretaría de Salud dio a conocer que el domingo 18 de enero se confirmó que hay casos de sarampión en todos los estados de México.

Al respecto, el reporte oficial de la dependencia sanitaria del gobierno federal indica que los casos confirmados de sarampión de acuerdo al lugar de notificación, se distribuyeron en 32 estados y 252 municipios.

Sarampión en México (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Es decir que la situación epidemiológica del sarampión en el país ya alcanzó el total de entidades, aunque algunas entidades son las que concentran el mayor volumen de incidencias.

Por otro lado, la Secretaría de Salud detalló que en cuanto a demográficos, el grupo de edad más afectado es de 1 a 4 años con mil 89 casos, seguido del grupo de 5 a 9 años con 830 y el de 25 a 29 años con 789.

Los 10 estados con más casos de sarampión en México

En lo que respecta a la distribución por estado de los casos de sarampión en México, la Secretaría de Salud estableció que las 10 entidades con más registros de incidencias son los siguientes:

Chihuahua: 4 mil 495 casos durante el 2025, más 4 en 2026 para un total de 4 mil 499 casos, 21 defunciones Jalisco: 663 casos en 2025, más 357 en 2026 para un total de mil 20 casos, 1 defunción Guerrero: 243 casos en 2025, más 5 en 2026 para un total de 248 casos, sin defunciones Michoacán: 246 casos en 2025, más 15 en 2026 para un total de 261 casos, sin defunciones Chiapas: 247 casos en 2025, más 183 en 2026 para un total de 430 casos, sin defunciones Sonora: 113 casos en 2025, más 1 en 2026 para un total de 114 casos, 1 defunción Sinaloa: 90 casos en 2025, más 39 en 2026 para un total de 129 casos, sin defunciones Coahuila: 55 casos en 2025, más 0 en 2026 para un total de 55 casos, sin defunciones CDMX: 46 casos en 2025, más 32 en 2026 para un total de 78 casos, sin defunciones Durango: 40 casos en 2025, más 0 en 2026 para un total de 40 casos, 1 defunción