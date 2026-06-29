Javier Saldaña Almazán rompió el silencio y condenó el asesinato de tres de sus familiares, hechos ocurridos en la zona rural de Acapulco, en el poblado KM 21 del estado de Guerrero.

A través de un comunicado, Javier Saldaña expresó su “profundo dolor e indignación” por el crimen y confirmó que las víctimas fueron:

Su tía Josefina Saldaña Parra

Su prima Janet Magnolia Gutiérrez

El esposo de su prima, Edgar de la Cruz Solorio

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades para que el caso no quede impune y se realicen las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de quienes cometieron el crimen.

Javier Saldaña rompe el silencio tras el asesinato de tres familiares (Javier Saldaña)

Javier Saldaña condena el asesinato de tres familiares en Acapulco

Tras darse a conocer que tres de sus familiares fueron asesinados en un ataque armado en Guerrero, Javier Saldaña rompió el silencio y condenó el crimen que le arrebató a su tía, prima y esposo de su prima.

El asesinato de tres de su familiares ocurre días después de que Javier Saldaña solicitara licencia como rector de la UAGeo para participar en el proceso interno de Morena rumbo a Guerrero 2027.

El rector con licencia de la UAGro envió un mensaje de solidaridad a sus familiares, especialmente a sus tíos Silvestre y Esteban Saldaña, quienes enfrentan la pérdida de sus seres queridos.

De acuerdo con la información, los tres familiares de Javier Saldaña fueron encontrados sin vida en un domicilio del poblado KM 21 de Acapulco y sus cuerpos presentaban evidentes signos de tortura.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente el móvil del triple homicidio ni han confirmado personas detenidas. Se desconoce si el ataque está vinculado a la actividad política de Javier Saldaña.