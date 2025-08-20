Las autoridades de la Ciudad de México dieron información sobre el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, funcionarios de CDMX: señalaron que presunto asesino sigue prófugo, aunque la investigación sigue en curso.

Fue el 20 de mayo de 2025 en la alcaldía Benito Juárez que los funcionarios Ximena Guzmán y José Muñoz fueron asesinados en lo que señalaron como una operación orquestada con anterioridad.

Tras meses de investigación del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, la mañana de este miércoles 20 de agosto se dio a conocer la detención de 13 personas que participaron en el homicidio, pero no quien disparó.

Presunto asesino de Ximena Guzmán y José Muñoz sigue prófugo; investigación sigue en curso

Tal como refirió la fiscal General de Justicia de CDMX, Bertha Alcalde, la investigación continua tras detención de 13 implicados en el homicidio de Ximena Guzmán y José Muñoz, entre quienes no estaría la persona que disparó en su contra.

Tal como explicó Bertha Alcalde, siguen en la búsqueda del sujeto que disparó, quien también los estaba esperando en el punto en el que Ximena y José fueron asesinados, que además vestía un chaleco naranja.

Asimismo, señaló que la investigación busca dar tanto con el presunto asesino como el resto de autores intelectuales, así como esclarecer lo ocurrido y las razones detrás del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de CDMX, Pablo Vázquez, confirmó que siguen avanzando en las líneas de investigación para dar con el presunto asesino de Ximena y José.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) también declaró que la investigación no concluirá hasta que se dé con todos los responsables en el asesinato de Ximena y José, entre ellos el tirador.

En breve más información...