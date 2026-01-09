Omar García Harfuch señaló que, ante la sensibilidad del caso del asesinato de los colaboradores de Clara Brugada, la investigación se mantiene cerrada.

Es decir, que no compartirán detalles en los avances que se han logrado; a pesar de ello, compartió que se continúan realizando detenciones y avances sobre el asesinato ocurrido el 20 de mayo de 2025 de:

Investigación por asesinado de colaboradores de Clara Brugada es cerrada, señala García Harfuch

Omar García Harfuch aclaró en conferencia de prensa que los avances en el caso del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de Clara Brugada, no pueden ser dados a conocer.

Esto debido a la sensibilidad del caso, por lo que la investigación fue clasificada como “cerrada”; será la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

"Es un caso muy sensible. Detenidos ha estado habiendo continuamente. Vamos a continuar con estas detenciones, pero es una investigación cerrada que en su momento se informará" Omar García Harfuch

Sin embargo, reiteró que se mantienen los trabajos coordinados de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) con la Fiscalía CDMX, así como con la Fiscalía General de la República (FGR).

Estos trabajos han resultado en más de una docena de detenidos relacionados con el asesinato y, sentenció, “van a continuar las las detenciones”.

Avances solo serán informados por la Fiscalía CDMX

A pregunta expresa sobre el móvil del asesinato de los colaboradores de Clara Brugada, Omar García Harfuch reiteró que, al ser una investigación cerrada, no pude dar detalles.

El secretario de Seguridad señaló que esto sólo será informado por la Fiscalía CDMX cuando sea el momento.

Sin embargo, reiteró que las detenciones se seguirán dando hasta capturar a todos los responsables por el homicidio de los funcionarios.