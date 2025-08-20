Este miércoles 20 de agosto, las autoridades capitalinas anunciaron la detención de 13 personas por su presunta implicación en el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

La jefa de Gobierno explicó que estas aprehensiones se realizaron en un operativo conjunto con fuerzas federales durante la madrugada, y que al menos tres de los detenidos habrían participado directamente en el ataque.

Los hechos ocurrieron el 20 de mayo, cuando un grupo armado a bordo de una motocicleta abrió fuego contra Guzmán y Muñoz en la Calzada de Tlalpan —en la alcaldía Benito Juárez—, provocando su muerte.

Al respecto de los detalles de estas detenciones, la Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada dio a conocer que habrá una conferencia de prensa hoy 20 de agosto a las 5 de la tarde en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Clara Brugada anuncia detención de 13 personas por el asesinato de Ximena y José; 3 como los autores materiales

La Jefa de Gobierno de la CDMX, dio un adelanto de la detención de 13 personas por el asesinato de Ximena y José, colaboradores cercanos de su administración.

La detención de las 13 personas ocurrió hoy miércoles 20 de agosto por la madrugada con el apoyo de fuerzas federales como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Defensa (Sedena) y Secretaría de Marina (Semar).

Además también participaron la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX y la Fiscalía capitalina.

De estas detenciones, Clara Brugada reveló que 3 de las personas detenidas participaron directamente en el homicidio de Ximena y José, así como otras personas que estuvieron relacionadas con la preparación logística de este doble asesinato.

“Se llevó a acabo un importante operativo relacionado con los homicidios de nuestros compañeros Ximena Guzmán y José Muñoz, en dicho operativo se detuvieron a 13 personas, entre ellas 3 personas que participaron directamente en el homicidio y otras personas relacionadas con la preparación logística del evento” Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la CDMX

Clara Brugada agradece a la presidenta Claudia Sheinbaum por la detención de 13 personas por el asesinato de Ximena y José

En su mensaje institucional rodeada de miembros de su gabinete como Pablo Vazquez Camacho, titular de la SSC y Bertha Alcalde, fiscal de la CDMX, Clara Brugada agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum por la detención de 13 personas por el asesinato de Ximena y José.

“Agradezco de la manera muy especial a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum cuyo respaldo ha sido clave para fortalecer este trabajo conjunto. La colaboración entre los distintos ordenes de Gobierno demuestra que avanzamos con más fuerza y eficacia en la lucha contra la impunidad” Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la CDMX

Remarcó que los primeros resultados de este caso sólo son parte de una investigación que sigue en curso.

Conferencia con más detalles de la detención de 13 personas por el asesinato de Ximena y José se dará hoy por la tarde

Sobre los detalles de esta detención de 13 personas por el asesinato de Ximena y José, Clara Brugada anunció que se dará una conferencia de prensa hoy 20 de agosto a las 5 de la tarde en las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

En la que participarán Pablo Vazquez Camacho, titular de la SSC y Bertha Alcalde, fiscal de la CDMX para brindar más información al respecto.