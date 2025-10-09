La Fiscalía General de Justicia (FGJ) logró la vinculación a proceso de Norma Angélica por su presunta implicación en el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz.

Norma Angélica es señalada por autoridades de Ciudad de México (CDMX) de entregar información sobre Ximena Guzmán y José Muñoz, asesinados la mañana del martes 20 de mayo.

Asimismo, Norma Angélica fue detenida junto a otros presuntos implicados en el asesinato de los funcionarios, sin embargo, estaba acusada de delitos contra la salud.

Asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz: Norma Angélica es vinculada a proceso

La tarde de este jueves 9 de octubre, Norma Angélica fue vinculada a proceso por el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, ya que un juez de control encontró elementos suficientes.

Asimismo, el juez decidió que Norma Angélica permanezca recluida en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, tras recibir la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Se decidió a su vez, un plazo de dos meses para la investigación complementaria contra Norma Angélica, por lo mismo, su audiencia intermedia se llevaría a cabo en algún punto de diciembre.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, la participación de Norma Angélica en el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz fue el de seguir a los funcionarios y desviar pruebas.

Norma Angélica N fue vinculada a proceso por asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz (Fiscalía CDMX)

Norma Angélica también es señalada por las autoridades capitalinas como integrante del grupo involucrado en el asesinato de los funcionarios, aunque todavía faltarían integrantes por ser detenidos.