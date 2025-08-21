El asesinato de Ximena y José, colaboradores cercanos a Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), da más avances debido a la detención de Francisco N, quién habría vigilado y planeado el homicidio.

El pasado 20 de mayo, Ximena Cuevas y José Muñoz, funcionarios cercanos a Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la CDMX, fueron asesinados a balazos sobre Calzada de Tlalpan en la alcaldía Benito Juárez.

Tras estos hechos, el 20 de agosto se anunció la detención de 13 personas relacionadas con su asesinato, entre ellas, 3 que habrían sido autores materiales de los hechos.

Asesinato de Ximena y José: Francisco N habría vigilado y planeado homicidio de colaboradores de Clara Brugada días atrás

De acuerdo con las primeras diligencias del asesinato de Ximena y José; Francisco N, alias ‘El Paco’ habría vigilado y planeado homicidio de colaboradores de Clara Brugada días atrás.

Como se sabe la investigación del asesinato de Ximena y José está en curso, sin embargo en la presentación del informe de los primeros avances detuvieron a 13 personas involucradas.

De estas 3 estuvieron involucradas directamente como autores materiales, uno de ellos Francisco N, a quién señalan de vigilar a los funcionarios días atrás para cometer el homicidio.

En un informe la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), dio a conocer que Ximena y José fueron vigilados al menos 20 días antes para conocer sus rutinas.

Por lo que desde antes del 20 de mayo, los asesinos de Ximena y José ya los esperaban para cometer el homicidio.

El periodista Carlos Jiménez dio a conocer que Francisco N, quién hoy está detenido, se vistió de “obrero” el pasado 14 de mayo, día en el que ya planeaban asesinar a Ximena y José, pero en esa ocasión, José Muñoz no llegó.

Por lo que se tuvo que cancelar el plan del asesinato y esperaron un par de días más hasta Ximena y José estuvieran juntos y de esta manera poder perpetuar el doble homicidio.

Asesinato de Ximena y José: tras fallido intento Francisco N cambió de rol

Carlos Jimenez detalla que tras el fallido intento del asesinato de Ximena y José, Francisco N cambió de rol para cometer este homicidio.

En tanto las autoridades capitalinas aún no han dado a conocer el móvil pero se sabe que los criminales iban directamente por Ximena y José.