En torno al asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, funcionarios del gobierno de Clara Brugada en la Ciudad de México (CDMX), la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX informó que faltan al menos 6 personas por detener.

Ayer 20 de agosto, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que tras el atentado contra Ximena Guzmán y José Muñoz, 13 personas fueron detenidas en 11 cateos que se ejecutaron en 2 alcaldías de la CDMX y 2 municipios del Estado de México.

En ese contexto, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Pablo Vázquez, informó que aún faltan al menos 6 personas por ser detenidas por el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz.

Asesinato de Ximena y José: Pablo Vásquez explica que no hay una cifra exacta de posibles detenidos por el atentado

A tres meses del atentado contra Ximena Guzmán y José Muñoz, hoy jueves 21 de agosto, en entrevista para Grupo Fórmula con Azucena Uresti, el titular de la SSC-CDMX, Pablo Vásquez, informó que al menos faltan 6 personas por ser detenidas por tener tener presunta relación con este caso.

“Estamos hablando de que al menos habrían participado en esta célula de ejecución 6 personas, que estamos tras ellos, y también varias de las personas ayer detenidas dan soporte logístico”. Pablo Vásquez

En este sentido, el secretario explicó que la primera etapa de la investigación se centra en la autoría material y el soporte logístico de la operación, ya que el grupo de personas que orquestó el atentado realizó un seguimiento de los funcionarios de la CDMX por 20 días.

Sin embargo, Pablo Vásquez se rehusó a dar un número exacto de las personas que participaron en los asesinatos, ya que hay distintas funciones en un evento como este, pero dijo que algunas de las personas ya detenidas tendrían relación la célula de ejecución del doble atentado.

Asesinato de Ximena y José: 13 personas fueron detenidas tras cateos en CDMX y Estado de México

Ayer 20 de agosto, Omar García Harfuch informó sobre la detención de 13 personas presuntamente relacionadas con el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, funcionarios de la administración de Clara Brugada.

En conferencia de prensa, el secretario federal explicó que dichas personas fueron aprehendidas tras los siguientes operativos:

6 cateos y acciones se realizaron en las alcaldías Gustavo A. Madero y Xochimilco

5 cateos y acciones se pusieron en marcha en los municipios de Otumba y Coacalco

Por su parte, la titular de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, Bertha Alcalde Luján, reconoció que hasta este momento no ha sido detenida la persona que disparó el arma en contra de los funcionarios.

“Este gobierno no descansará hasta que la verdad sea conocida y la justicia se haga efectiva”, expresó por su parte la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada.