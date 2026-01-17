A 241 días del crimen ocurrido en la alcaldía Benito Juárez, la titular de la Fiscalía en la Ciudad de México (CDMX), Bertha Alcalde, anunció avances favorables en el caso Ximena Guzmán y José Muñoz.

“Afortunadamente vamos avanzando muy bien las investigaciones” Bertha Alcalde

Fue el 20 de mayo de 2025 cuando ambos funcionarios, cercanos a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, fueron ejecutados por un sicario en la Calzada de Tlalpan a plena luz de día.

Hasta ahora, las autoridades capitalinas han reportado al menos 13 detenciones y vinculaciones a proceso por el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz; sin embargo, el tirador aún permanece prófugo.

Asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz (Eduardo Díaz / sdpnoticias.com)

Bertha Alcalde revela ocho ordenes de aprehensión por el caso Ximena Guzmán y José Muñoz

Cuestionada por los avances en el caso Ximena Guzmán y José Muñoz, la fiscal general Bertha Alcalde señaló que las investigaciones presentan avances positivos gracias a la cooperación entre la Secretaria de Seguridad federal y de la CDMX.

Asimismo, reiteró que las autoridades capitalinas no piensan descansar hasta detener a todos aquellos que participaron en la planeación y asesinato de los funcionarios Ximena Guzmán y José Muñoz.

“Además de las detenciones que se hicieron públicas, hay ocho ordenes de aprehensión por los delitos de homicidio, feminicidio y asociación delictuosa”, precisó Bertha Alcalde.

A casi ocho meses del crimen que conmocionó a la CDMX por tratarse de altos perfiles, aún no hay una versión oficial y concluyente sobre las motivaciones por el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz.