Este lunes 6 de octubre respectivas autoridades detuvieron a una mujer acusada de participar en el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

La mujer se identificó con el nombre de Norma Angélica N, de edad desconocida. Su detención tuvo lugar en alcaldía Iztapalapa. Elementos policíacos la trasladaron a prisión por lo que su proceso está en desarrollo.

De acuerdo con un informe difundido por la Policía de Investigación de la CDMX, Norma Angélica facilitó información y ocultó pruebas de los asesinos materiales de Ximena Guzmán y José Muñoz.

Detienen a mujer implicada en el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz (@siete_letras / Red Social X)

Ya son 14 los detenidos por el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz

Ya son 14 los detenidos por el asesinado de Ximena Guzmán y José Muñoz, el cual tuvo lugar el 20 de mayo de 2025.

El ataque que se llevó a cabo a plena luz del día sobre la calzada de Tlalpan, suma la participación de Norma Angélica N.

En una conferencia de prensa, Clara Brugada -de 62 años- indicó que tres de los detenidos, por medio de un operativo en coordinación con el Gobierno de México, participaron directamente en el homicidio.

Mientras que diez estuvieron involucrados en la logística de Ximena Guzmán, la secretaria de Clara Brugada y su asesor José Muñoz.

El tirador y el autor intelectual de este ataque continúan prófugos, por lo que las investigaciones correspondientes se mantienen.

Clara Brugada anuncia detención de 13 personas por el asesinato de Ximena y José (Eduardo Díaz)

¿Cómo murieron Ximena Guzmán y José Muñoz?

La mañana del 20 de mayo de 2025, un hombre vestido como obrero abrió fuego contra Ximena Guzmán y José Muñoz, quienes se encontraban sobre calzada de Tlalpan.

Ximena Guzmán recibió ocho disparos mientras que José Muñoz fue impactado por cuatro. Ambos murieron en el lugar.

Por cámaras se sabe que el agresor huyo en una motocicleta que conducía su cómplice.

Al respecto, la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, advirtió que no descansará hasta que la verdad se conozca y la justifica sea efectiva.