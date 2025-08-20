En seguimiento al asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, autoridades de la Ciudad de México (CDMX) ofrecen una conferencia en vivo para informar los detalles de la investigación.

La mañana del miércoles 20 de agosto, Clara Brugada dio a conocer la detención de 13 personas involucradas en el asesinato de sus colaboradores Ximena Guzmán y José Muñoz.

Al respecto, la jefa de gobierno de la CDMX destacó que las capturas se lograron gracias al despliegue de un operativo conjunto en el que se contó con la colaboración de fuerzas federales.

De la misma forma, Clara Brugada adelantó que entre las personas que ya se encuentran aseguradas, hay tres que son acusados por haber participado de forma directa en el asesinato.

Sigue desde esta publicación la conferencia en vivo en la que se presentan detalles de la investigación sobre el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, en la que participan estos funcionarios:

Bertha Alcalde, fiscal general de CDMX

Pablo Vázquez, titular de Seguridad Ciudadana

Omar García Harfuch, secretario federal de Seguridad

Asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz (Michelle Rojas / SDPNoticias)

Nota en desarrollo.