Tras la detención de 13 personas relacionadas al asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de Clara Brugada, hoy jueves 21 de agosto de 2025 un juez dictó prisión preventiva en contra de una de las mujeres por el crimen.

De acuerdo con el juez, las autoridades lograron aportar pruebas que apuntan a la participación de la mujer en el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz en la Ciudad de México (CDMX), por lo que es señalada de al menos 3 delitos.

No obstante, pese a la resolución de este día, aun faltan otros 12 sospechosos del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz por conocer cuál será la decisión del juez, en tanto la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX informó que aun faltan al menos 6 personas más relacionadas al crimen por detener.

Asesinato de Ximena y José: Dan prisión preventiva a una de las mujeres detenidas por el crimen

Luego de más de 4 horas de audiencia, un juez de control de la CDMX dictó prisión preventiva en contra de una de las mujeres detenidas por el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz.

Autoridades señalaron que se trata de una mujer identificada como Nery “N”, a quien el juez validó como legal su detención, toda vez que es acusada por su responsabilidad en los delitos de:

feminicidio

homicidio

asociación delictuosa

Además de esto el juez dictó prisión preventiva como medida cautelar, por lo que la mujer señalada por su participación en el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz será trasladada al Centro Femenil De Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, en la CDMX.

Por su parte, la defensa de Nery “N” solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que el lunes 25 de agosto se definirá su situación legal.

Ximena Guzmán y José Muñoz Funeral (Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

Asesinato de Ximena y José: Restan 12 sospechosos del crimen por conocer su situación legal

Luego de que una de las mujeres detenidas por el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz fuera vinculada a proceso, familiares de las víctimas se preguntan qué pasara con las otros 12 sospechosos detenidos.

Y es que este día se celebró la primera audiencia en contra de una de las 13 personas detenidas por el crimen, sin embargo, el juez no especificó lo que sucederá con el resto de sospechosos.

Por ende se desconoce si tendrán su audiencia inicial este jueves, o si será en próximos días que verán iniciado su proceso.

De acuerdo con las autoridades, las 13 personas detenidas están señaladas por su participación en la planeación del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, en tanto el autor material del crimen continúa prófugo.