Piden identificar a víctima de explosión de pipa en Iztapalapa mediante tatuaje

Por medio de una fotografía, piden identificar a una persona víctima de la explosión de pipa de gas en Iztapalapa, por su tatuaje.

El miércoles 10 de septiembre, una pipa de gas volcó sobre la autopista México-Puebla en el Puente de La Concordia en Iztapalapa, CDMX.

La fuga del material inflamable provocó un severo incendio en la zona, lo que ha dejado hasta el momento 94 heridos y 8 muertos.

En redes sociales circula la fotografía del tatuaje en el brazo de una persona que se encuentra hospitalizada en consecuencia de las heridas por la explosión de pipa de gas.

Con fotografía de tatuaje, piden identificar a víctima de explosión de pipa en Iztapalapa

Entre los heridos hay algunas personas que todavía se encuentran en calidad de desconocidos , algunos sólo de nombre, otros de nombre y sexo.

Por ello en redes sociales se viralizó la fotografía de un brazo con tatuaje, con el fin de lograr identificar a la víctima y dar con sus familiares para que tengan conocimiento de su estado actual.

En la fotografía se observa que la persona se encuentra hospitalizada por quemaduras, aunque no se brindan mayores detalles sobre su condición o si es hombre o mujer.

Lo que se sabe es que corresponde a una persona joven, de entre 15 y 25 años de edad, quien permanece hospitalizada en el hospital Magdalena de las Salinas.

El tatuaje en cuestión es una especie de lazo, con el nombre de ‘Laurel’ por debajo. Asimismo cuenta con un segundo tatuaje con forma de corazón en la espalda.

Tatuaje de víctima de explosión de pipa en Iztapalapa (Especial)

Las víctimas que dejó la explosión de pipa de gas en Iztapalapa

Clara Brugada y su equipo de gobierno de la CDMX, presentaron hoy jueves 11 de septiembre un informe actualizado del número de víctimas que dejó la explosión de pipa de gas en Iztapalapa.

La jefa de Gobierno de CDMX informó que hasta el corte de las 12:00 horas, se tenían contabilizadas 94 personas heridas, de las cuales lamentablemente 8 murieron.

De los 94 heridos, 22 se encuentran en estado crítico, 6 más en situación grave, 39 en estado delicado.

Igualmente informó que 67 personas continuaban hospitalizadas, ya que 19 de ellas fueron dadas de altas de los hospitales en CDMX.