Un influencer sobrevivió a la explosión de ayer miércoles 10 de septiembre en el Puente de la Concordia de Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX) y relató la ‘temperatura que revienta la piel.

El influencer J LU Barber Cervantes, con más de 100 mil seguidores, circulaba muy cerca de donde se dio la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa y, lamentablemente, resultó herido.

Hasta el momento se tiene conocimiento de que 94 personas resultaron heridas por la explosión en Iztapalapa y se han sumado ocho muertos; el influencer se encontraría entre los lesionados.

Influencer sobrevive a explosión en Iztapalapa y relata la “temperatura que revienta la piel”

A través de sus redes sociales, el influencer J LU Barber Cervantes contó que estuvo muy cerca de la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa y compartió que creía que se iba a morir.

El influencer contó que se encontraba a bordo de su vehículo cuando ocurrió la explosión en Iztapalapa, a la que calificó como “horrible” y sucedió justo cuando pasaba encima de donde ocurrió el percance

Pese a que presenció la explosión de la pipa, el influencer continuó su camino dentro del vehículo hasta poder bajar y relató que no podía respirar y la temperatura era tanta que “reventaba la piel”.

Influencer sobrevivió a explosión en Iztapalapa, pero sufrió quemaduras en la piel

Los videos compartidos muestran que el fuego y la gran temperatura de la explosión de la pipa de gas le “reventó” la piel al influencer, quien se mostraba evidentemente alterado y muy conmocionado por el hecho.

El influencer se habría lesionado el brazo izquierdo durante la explosión en Iztapalapa y dijo a sus seguidores que sus heridas no habían sido tan graves comparadas con las de otras personas.

J LU Barber Cervantes agradeció a sus seguidores sus mensajes y buenos deseos y reportó que se encuentra bien pese a las quemaduras que sufrió por la explosión en Iztapalapa.