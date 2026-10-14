Durante su Segundo Informe de Gobierno, la mandataria capitalina Clara Brugada expresó su respaldo solidario a los parientes de personas no localizadas.
Asimismo, la funcionaria sostuvo que las cifras de desapariciones muestran una tendencia a la baja en la capital del país.
Ante esta problemática, Clara Brugada ratificó el compromiso inquebrantable de su administración para continuar con las labores de búsqueda hasta dar con el paradero de cada víctima.
Nota en desarrollo, en breve más información...