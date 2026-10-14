La jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, presentó su segundo informe ante el Congreso capitalino y destacó avances ambientales registrados entre 2024 y 2026.

Durante su intervención en Donceles, Clara Brugada señaló que las contingencias ambientales se redujeron 40% entre 2024 y 2026, como parte de sus objetivos ambientales.

La mandataria también habló de reforestación, reciclaje, economía circular y acciones para reducir emisiones contaminantes, además de plantear nuevas metas ambientales para Ciudad de México.

Acciones ambientales destacó Clara Brugada en su segundo informe

Clara Brugada afirmó que ya fueron plantados 27 mil árboles, dentro del objetivo de sembrar un millón para recuperar zonas y espacios urbanos.

También señaló que se sembraron 22 especies de conservación y que el programa alcanzó a 70 mil personas, además de recuperar más de 60 mil árboles.

En materia de reciclaje, Brugada destacó un aumento de 45% mediante el programa “Transforma tu ciudad para el futuro y ciudad”, según explicó durante su mensaje.

La mandataria anunció que el próximo año arrancará una parte de economía circular en Bordo Poniente, con composta de residuos orgánicos y reutilización de asfalto.

Además, el informe contempla la expansión de Ecobici hacia Iztapalapa, Iztacalco y Tlalpan, con una proyección de 15 mil bicicletas públicas en Ciudad de México.

Ecobicis en la CDMX. (Galo Cañas/Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Brugada informó una inversión de 194 millones para adquirir 50 nuevos camiones destinados a la recolección, con el objetivo de mantener la separación realizada en hogares.

Finalmente, señaló que ya se logró evitar un millón de emisiones contaminantes y reiteró la meta de reducir 35% la contaminación para avanzar hacia una ciudad más saludable.