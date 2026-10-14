Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, reconoció al expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y a la presidenta Claudia Sheinbaum durante la presentación de su Segundo Informe de Gobierno ante el Congreso capitalino, donde destacó el respaldo recibido por la capital del país.

“Mi reconocimiento a Andrés Manuel López Obrador, un gran luchador social que encabezó el movimiento de esperanza y que terminó con el régimen de corrupción y privilegio. Nos llena de orgullo pertenecer a un movimiento que hizo realidad un sueño por generaciones: que una mujer encabece por primera vez el destino de la nación. Un gran reconocimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum, que nos dejó un gran legado de transformación y hoy, desde la presidencia, sigue entregando su corazón por esta ciudad. Tenemos aquí resultados que presentan desafíos que vencer, una ciudad de sueños, derechos, libertades y utopías que seguir construyendo entre todas y todos.” Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la CDMX

Al inicio de su comparecencia, Clara Brugada expresó su agradecimiento a Claudia Sheinbaum y AMLO, referentes de Morena, por el apoyo brindado a la Ciudad de México.

El reconocimiento se produjo en el marco de su Segundo Informe de Gobierno, es decir durante la rendición de cuentas sobre las acciones y los avances de su administración ante el Congreso de la CDMX.

Clara Brugada agradece el respaldo de Claudia Sheinbaum y AMLO

El agradecimiento a Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador formó parte de los mensajes iniciales de Clara Brugada ante las y los legisladores del Congreso de la Ciudad de México.

La jefa de Gobierno mantiene así el reconocimiento a los liderazgos que han encabezado la llamada Cuarta Transformación, movimiento político al que pertenece Morena y que ha marcado la agenda de los gobiernos federal y capitalino.

Clara Brugada, Jefa de Gobierno, rindió su Segundo Informe de Gobierno ante el Congreso de la CDMX (CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO.COM / Camila Ayala Benabib)

El Segundo Informe de Gobierno de Clara Brugada representa un ejercicio de rendición de cuentas sobre el trabajo realizado en la capital durante el último año. La comparecencia también coloca bajo la atención pública las principales acciones, políticas y compromisos de su administración.

Con este mensaje, Clara Brugada destacó la importancia del respaldo político e institucional recibido por la CDMX, mientras presenta ante el Poder Legislativo capitalino el balance de su gestión y los asuntos prioritarios para el gobierno de la capital.