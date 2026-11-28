Ante el pronóstico de bajas temperaturas, lluvias y posibles condiciones meteorológicas adversas, la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos implementará el Operativo Especial de Prevención por Tormenta Invernal 2026, con el objetivo de proteger a las familias, prevenir riesgos y garantizar una respuesta inmediata ante cualquier emergencia.

Por instrucción del alcalde Carlos Orvañanos Rea, se reforzarán las acciones de prevención, vigilancia y atención en las zonas altas y boscosas de la demarcación, particularmente en La Pila, San Lorenzo Acopilco, San Mateo Tlaltenango y el Desierto de los Leones.

Cuajimalpa activa Operativo Especial de Prevención (cortesía )

Acciones de vigilancia y activación de albergue en el Deportivo Morelos

Como parte de esta estrategia preventiva, la demarcación desplegará guardias operativas las 24 horas para atender cualquier eventualidad, junto con recorridos reforzados en las zonas altas y boscosas, además de mantener el monitoreo permanente del clima ante la presencia de frío, lluvias, fuertes vientos y posible caída de aguanieve.

Asimismo, personal operativo supervisará áreas susceptibles a deslaves, inundaciones y caída de árboles para detectar riesgos de forma oportuna, manteniendo coordinación interinstitucional con Seguridad Pública, Servicios Urbanos, el C5 y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), con disponibilidad de ambulancias y unidades de emergencia para atención inmediata.

De igual manera, se contempla la activación de un albergue temporal en el Deportivo Morelos para resguardar a las personas que lo requieran ante el descenso térmico, sumándose a la entrega previa de mil 300 cobijas y 500 kits de guantes, gorros y orejeras en 13 puntos de atención de los pueblos originarios de Cuajimalpa.