Clara Brugada presentó cuatro iniciativas al Congreso de CDMX durante su Segundo Informe de Gobierno, con las que busca ampliar derechos y fortalecer políticas públicas en materia de bienestar, educación, vivienda y justicia cívica.

“Entrego en este momento cuatro iniciativas a este Congreso” Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México

El 14 de octubre de 2026, la jefa de Gobierno de la CDMX destacó avances económicos y de recaudación en la capital, aunque reconoció que persisten retos por atender.

Entre las propuestas enviadas por Clara Brugada al Congreso de la CDMX figuran materias como el bienestar emocional, educación inicial, rentas justas y transformación de la justicia cívica.

Clara Brugada presenta cuatro iniciativas al Congreso de CDMX

Brugada Molina presentó cuatro iniciativas de reforma Constitucional al Congreso capitalino en el marco de su Segundo Informe de Gobierno.

Clara Brugada reconoció que aún hay pendientes que resolver en su Gobierno por lo que resaltó el envió de cuatro iniciativas al Congreso legislativo de la CDMX como:

Reforma para reconocer el derecho al bienestar emocional

Reforma para la creación del sistema de educación inicial de la CDMX

Iniciativa de relaciones inquilinarias y rentas justas, razonables y asequibles para caminar hacia una Ciudad más habitable

Iniciativa de ley para transformar el modelo de justicia cívica, con la finalidad de “recuperar el tejido social, para prevenir conflictos y construir paz”

Clara Brugada asegura que ya se cumplió un 82% de sus compromisos adquiridos

En este Segundo Informe de Gobierno, Clara Brugada aseguró que desde que llegó a la cabeza de la administración de la CDMX adquirió un total de 113 compromisos.

De estos 113 compromisos, aseguró que un 82% de ellos ya se cumplieron o están por concluirse.

Mientras que el 18% restante, apuntó que van a iniciar el próximo año 2027, con lo que resaltó “nuestra palabra está empeñada con el pueblo y estamos cumpliéndola”.

Incluso aseguró que durante su Gobierno la pobreza está bajando en la CDMX, así como otras cifras de seguridad.