La primera tormenta invernal de la temporada provocó la caída de nieve y aguanieve en diversas zonas elevadas de la Ciudad de México, destacando los paisajes blancos en el Ajusco, Desierto de los Leones, La Magdalena Contreras y el Pico del Águila en Tlalpan.

Las temperaturas descendieron considerablemente hasta registrar unos nueve grados centígrados durante los enlaces y alcanzar mínimas de tres grados por la noche.

Las autoridades de Protección Civil emitieron recomendaciones para abrigarse adecuadamente, conducir con precaución ante los densos bancos de niebla y respetar los cierres de acceso a los parques locales por motivos de seguridad.

La llegada de la primera tormenta invernal tiñó de blanco la cima del Ajusco y las zonas altas de la CDMX

El primer sistema invernal de la temporada en la Ciudad de México, el cual, impulsado por una masa de aire ártico del frente frío número 8, ocasionó un drástico descenso de temperatura, precipitaciones intensas y la presencia de nieve en las zonas más elevadas del sur y poniente de la capital.

Primera tormenta invernal deja caída de nieve en el Ajusco; emiten alertas (@ClaraBrugadaM / X)

El fenómeno se registró en cumbres y parajes por encima de los 2,800 metros de altitud. Destacan la cima del Pico del Águila, la Cruz del Marqués, la zona del Albergue Alpino (a 3,200 msnm) y diversos tramos de la carretera Picacho-Ajusco en la alcaldía Tlalpan, además de acumulaciones en el Desierto de los Leones y La Magdalena Contreras.

En el Ajusco se reportó la temperatura más baja de toda la capital, con 3.7 °C en la estación Belvedere Ajusco, mientras que en las alcaldías altas las mínimas oscilaron entre los 1 y 3 °C.

Ante el asfalto resbaladizo y los riesgos del clima, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Naranja por bajas temperaturas.

Mientras que las autoridades ambientales (Corenadr) cerraron temporalmente los accesos al Pico del Águila y las zonas del parque para prevenir accidentes.

A pesar del frío extremo y los cierres en las rutas de senderismo, la caída de nieve -un fenómeno poco frecuente en la capital- atrajo a decenas de familias y curiosos que acudieron a las inmediaciones del bosque a tomar fotografías del paisaje invernal.

Ante los cambios de temperatura, Clara Brugada pidió a la ciudadanía mantenerse informados de los avisos de Protección Civil.

Primera tormenta invernal deja caída de nieve en el Ajusco; emiten alertas (@ClaraBrugadaM / X)

Las nevadas registradas en el Ajusco por la primera tormenta invernal activaron alertas por heladas y lluvias

Este fenómeno provocó precipitaciones intensas, un marcado descenso de temperatura y condiciones favorables para la caída de nieve y aguanieve en la Ciudad de México.

Las nevadas registradas en el Ajusco por la primera tormenta invernal movilizaron a las autoridades capitalinas a cerrar de manera preventiva los accesos montañosos y a la activación de alertas por frío extremo y lluvias:

Alerta Naranja por lluvias fuertes: Se activó para las 16 alcaldías de la capital ante la persistencia de lluvias intensas y acumulación de agua.

Alerta Naranja por heladas y frío extremo (1 a 3 °C): Se estableció en 5 alcaldías del sur y poniente (Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan), por registrarse temperaturas mínimas cercanas al congelamiento.

Alerta Amarilla por bajas temperaturas (4 a 6 °C): Se aplicó en 6 alcaldías (Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Xochimilco).

Las autoridades advirtieron sobre la formación de bancos de niebla, asfalto mojado o congelado en carreteras altas como la Picacho-Ajusco y rachas de viento.

Primera tormenta invernal deja caída de nieve en el Ajusco; emiten alertas (@SasslaClimaMx / X )

Recomendaciones emitidas para la ciudadanía: